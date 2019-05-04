النظام يهاجم "سوريا الديمقراطية".. "مؤتمر الخيانة"

ندد النظام السوري بمؤتمر للعشائر الذي نظمته، الجمعة، قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في مدينة عين عيسى (شمال) بوصفه بـ"الخيانة"، بحسب ما أوردت وكالة سانا.

ورفض القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية، مظلوم عبدي خلال المؤتمر الجمعة أسلوب "المصالحات" الذي تقترحه دمشق من أجل تحديد مصير مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للحوار مع النظام السوري.

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إلا أن مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية التابعة للنظام قال في تصريح مساء الجمعة، إن المؤتمر الذي انعقد في منطقة "تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى مني بالفشل بعد مقاطعة معظم العشائر العربية الأصيلة له".

ووصف المؤتمر بأنه "التقاء العمالة والخيانة والارتهان".

وأضاف أن "مثل هذه التجمعات تجسّد بشكل لا يقبل الشك خيانة منظميها مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثنية أو عرقية".