قوات الأسد تقصف نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

قال مسؤول أمني تركي، اليوم السبت، إن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا، تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب قوات النظام السوري.

وتابع المسؤول قائلا لرويترز إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن. وقال المسؤول إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

موضوع يهمك فيما يؤكد مسؤولون من المعارضة السورية المسلحة أن أنقرة، تحاول حماية سكان إدلب وريفها من هجمات النظام السوري، يبدو هذا... مدرعات تركيا تتغلغل في إدلب.. والعين على كسب التنازلات سوريا

وكانت تركيا قد أقامت نحو عشرة مواقع استطلاع حول إدلب، وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.