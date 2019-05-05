23 قتيلاً بينهم 3 ضباط أتراك باشتباكات بريف عفرين

أفاد مراسل العربية/الحدث أن 23 قتيلا بينهم 3 ضباط أتراك وأكثر من 40 جريحا بينهم 8 جنود أتراك سقطوا جرّاء الاشتباكات العنيفة على عدة محاور في مناطق الشهباء بريف عفرين.

وأضاف مراسل الحدث أن المنطقة تشهد معارك كر وفر وكذلك قصف مدفعي من قبل قوات النظام، ما يعني عدم وجود تغيير في خارطة السيطرة في عفرين وريفها.

موضوع يهمك لا يزال الغموض يلف مصير بلدة تل رفعت السورية التي تقع بالقرب من مدينة حلب في الريف الشمالي، بالتزامن مع اشتباكات متقطّعة... هذا ما تفعله فصائل تركيا بعفرين.. تتريك للشوارع والهوية سوريا

وكان مسؤول أمني تركي قد أكد السبت، أن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا، تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب قوات النظام السوري.

وتابع المسؤول قائلا لرويترز إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن.

وكانت تركيا قد أقامت نحو 10 مواقع استطلاع حول إدلب، وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.