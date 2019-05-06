سوريا.. 3 مستشفيات خارج الخدمة إثر ضربات جوية روسية

تعرّضت 3 مستشفيات في شمال غربي سوريا، الأحد، لقصف نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى القوات الروسية، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه المنشآت باتا خارج الخدمة.

وبالتزامن قُتل 8 مدنيّين في قصف للقوات السورية والروسية في أنحاء عدة من هذه المنطقة، بحسب المرصد، الذي أوضح أن واحداً من بين القتلى سقط جراء غارات شنتها القوات الروسية على أحد تلك المستشفيات.

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الضّربات في إدلب وجوارها.

واستُهدف الأحد مستشفيان بغارات للطيران الحربي، يقع أحدهما في كفرنبل والثاني تحت الأرض عند أطراف قرية حاس.

ونَسَب المرصد الغارات الجوية إلى القوات الروسية، وهو يحدد هوية المنفذ تبعاً لطراز الطائرة، مكان الغارة، مسارات التحليق والذخيرة المستخدمة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "المستشفى في كفرنبل خرج عن الخدمة، وقد تمّ نقل المصابين والمرضى إلى مستشفيات أخرى في المنطقة". وأضاف أن مدنياً قتل إثر استهداف المنشأة.

من جانبه، أكد المسؤول في منظمة "سوريا الإغاثة والتنمية" عبيدة دندوش أن "مستشفى نبض الحياة (في حاس) خرج بشكل كامل عن الخدمة بسبب الغارات".

وأوضح أنّ المستشفى الذي تُديره منظّمته أُخلي قبيل الضربات، بفضل آليات الإنذار المستخدمة في المنطقة والتي تهدف إلى تحذير المواطنين من الغارات الوشيكة بالاستناد إلى تحليل مسارات تحليق الطيران الحربي.

كذلك، استُهدِف مستشفى ثالث في كفرزيتا بشمال محافظة حماة بضربات روسيّة، بحسب المرصد الذي لم يكن بإمكانه تقييم مدى الضرر. وأكّدت السُلطات الصحّية المحلّية أن المنشأة كانت خارجة عن الخدمة، لكنّ لم يتسنّ التحقق من ذلك بشكل مستقلّ.

وقالت الأمم المتحدة في نهاية أبريل إن مركزاً طبياً ومستشفيين صارت أيضاً خارج الخدمة بسبب القصف الجوي والمدفعي.