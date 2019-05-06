سوريا.. قصف قاعدة حميميم الروسية مرتين

قالت وزارة الدفاع الروسية: إن مسلحين قصفوا مرتين اليوم الاثنين، قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن مسلحين نفذوا عمليتي قصف على القاعدة الروسية الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية في محافظة اللاذقية بسوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس الماضي، صد هجوم آخر استهدف القاعدة الجوية من قبل عناصر وصفها بالتشكيلات المسلحة غير الشرعية المتمركزة في منطقة بلدة قلعة المضيق في محافظة حماة.

وسبق أن ذكر فكتور كوبتشيشين مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن المسلحين حاولوا منذ أوائل أبريل الماضي استهداف قاعدة حميميم ومواقع القوات السورية في اللاذقية 12 مرة بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مشيرا إلى صد كل الهجمات.