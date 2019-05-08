بلجيكا وألمانيا والكويت تطلب عقد اجتماع طارئ حول سوريا

طلبت بلجيكا وألمانيا والكويت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يخصص لبحث الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعقد في شكل مغلق الجمعة في الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش لعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي فر منها أكثر من 150 ألف شخص في أسبوع بعد تكثيف قوات النظام السوري والقوات الروسية ضرباتها في مناطق يسيطر عليها متطرفون.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الاثنين أطراف النزاع على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية نيسان/أبريل.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء إن "الوضع الانساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول، نطالب بوقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".

إلى ذلك، يواصل النظام السوري مع حليفه الروسي تصعيد قصفه الجوي المستمر على مناطق مختلفة في إدلب وريفها، وكذلك مناطق أخرى بريفي حلب وحماة تسيطر عليها المعارضة السورية المسلّحة.

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وتصعد دمشق وموسكو من حدة عملياتهما العسكرية في هذه المناطق منذ بداية شهر أيار/مايو الجاري، بالتزامن مع اشتباكاتٍ متقطعة بين مقاتلين أكراد وآخرين تدعمهم أنقرة بالقرب من عفرين في بعض مناطق الشهباء التي تسيطر عليها قوات حكومية إلى جانب وجود نقاطِ مراقبةٍ روسية فيها.