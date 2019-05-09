الأسد يسيطر على أقرب منطقة للمعارضة من حميميم الروسية

قال سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن قوات نظام الأسد انتزعت السيطرة على بلدة قلعة المضيق في شمال غرب البلاد.

وفي التفاصيل، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان علم أن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها تمكنت من السيطرة على بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي صباح الخميس.

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جاءت عملية السيطرة بعد انسحاب الفصائل المسيطرة على البلدة منها، وهي هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، تمت عملية الانسحاب خلال ساعات الليل بعد أن كشفت قوات النظام البلدة من كل الجهات.

وكانت قلعة المضيق أقرب منطقة تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية وقصفتها في السابق بقذائف صاروخية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت منذ أيام أن مسلحين قصفوا مرتين قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حينها، أن مسلحين نفذوا عمليتي قصف على القاعدة الروسية الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية في محافظة اللاذقية بسوريا.

فيما سبق أن ذكر فكتور كوبتشيشين مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين حاولوا منذ أوائل أبريل الماضي استهداف قاعدة حميميم ومواقع القوات النظام في اللاذقية 12 مرة بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مشيرا إلى صد كل الهجمات.