تتحكم فيها طهران.. أعضاء غرفة التجارة السورية الإيرانية

أعلن في دمشق، الأحد الماضي، عن أسماء السوريين الأعضاء في غرفة التجارة السورية الإيرانية، والبالغ عددهم، تسعة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، قراراً حمل الرقم (1253) وبتاريخ الخامس من الشهر الجاري، يتضمن تسمية رئيس وأعضاء الجانب السوري من الغرفة التجارية السورية الإيرانية، ليكونوا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة المذكورة، تم فيه تعيين رجل الأعمال عمران شعبان محمد، رئيساً للغرفة، من الجانب السوري.

وشعبان، ينحدر من مدينة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس المتوسطية، وهو شريك ومؤسس لشركة (انترادوس) للتطوير السياحي، ويملك توكيلا بحرياً باسم (الشركة البحرية للأعمال الملاحية). وهو من رجال الأعمال شديدي الولاء للنظام السوري.

وتمّ تعيين حسين راغب الحسين، عضواً في الغرفة المشار إليها، وهو نائب في برلمان النظام السوري عن محافظة إدلب التي ولد فيها في منطقة (الفوعة)، وعلى صلة وثيقة بطهران التي يسافر إليها في شكل دائم، ويلتقي مسؤولين رفيعين فيها، وهو نائب رئيس ما يعرف بمجموعة الصداقة السورية الإيرانية البرلمانية. ويحمل صفة (رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لأتباع آل البيت في سوريا).

وتم تعيين رجل الأعمال فهد درويش، نائباً لرئيس الغرفة، وهو وكيل شركة (البركة) الدوائية في سوريا، وهي تتبع لشركة البركة القابضة الإيرانية. سبق له العمل في مجمّع العباسيين في العاصمة دمشق، ثم تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة اللجنة العليا للمستثمرين، وهو المسؤول الأول عن تصنيع وتجميع السيارات والجرارات الزراعية الإيرانية، في سوريا.

وعين المهندس ناهد مرتضى عضواً في الغرفة، ويملك شركة (البناؤون المتحدون) لأعمال البناء والعقارات، وهو المسؤول الفني عن إدارة مقام السيدة زينب جنوب العاصمة السورية، والذي تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية مع بدايات الحرب في سوريا.

وتم تعيين رجل الأعمال شايش عبد الرزاق العويشي، مقررا في الغرفة، وهو من منطقة حمص السورية ويعمل في مجال المقاولات والتجارة والعقارات ويملك شركة العويشي آرامادا التجارية، وهو شيخ عشيرته التي ينتمي إليها، والتي تقول مصادر إنها منسوبة لآل البيت.

وجاء رجل الأعمال الدمشقي، مُصان النحاس، عضواً في الغرفة، إلى جانب حسن بادنجكي من حلب، وعبد الله ناطور، وسامي تحسين الخطيب الذي يعمل رئيساً لمجلس الزيتون وزيت الزيتون في سوريا.

وكان النظام السوري قد أقر نظاما داخليا لغرفته التجارية مع إيران، بتاريخ 24 آذار/ مارس من العام الجاري، في قرار حمل الرقم (845).

وأطلقت غرفة التجارة السورية الإيرانية، في بداية العام الجاري، بعد افتتاح ما عرف بملتقى الأعمال السوري الإيراني، في دمشق، وبحضور إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، وبحضور عماد خميس رئيس حكومة النظام السوري.