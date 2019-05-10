كازاخستان تستعيد 231 من رعاياها الدواعش بسوريا

أعلنت كازاخستان، الجمعة، أنها أجلت 231 من مواطنيها، معظمهم أطفال، من سوريا بعدما سافروا أو أُخذوا إلى هناك للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش.

وسافر الآلاف من كازاخستان وغيرها من دول وسط آسيا والقوقاز إلى سوريا للانضمام لصفوف المقاتلين المتطرفين منذ اندلعت الحرب فيها عام 2011.

وذكرت الرئاسة الكازاخستانية في بيان أن عملية إعادة 156 طفلاً و75 بالغاً جرت بين السابع والتاسع من أيار/مايو، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

ويأتي الإعلان في أعقاب عملية مشابهة جرت في كانون الثاني/يناير عندما تمت إعادة 43 مواطناً إلى كازاخستان، ألقي القبض على بعضهم لاحقا لجرائم مرتبطة بالتطرف.

موضوع يهمك رحل فنان الكاريكاتير السوري المعارض، وهيب الحسيني، عن 78 عاماً، في مدينة غازي عنتاب التركية، الأربعاء.ووفق مصادر إعلامية... رحيل رسام كاريكاتير فضح دور إيران و"حزب الله" في سوريا سوريا

لكن في بيان الجمعة، وصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف العملية السابقة بـ"الناجحة".

وقال إن هناك "نساء تركن ماضيهن المتطرف وحصلن على وظيفة وأصلحن علاقاتهن مع أقاربهن. وأرسل الأطفال إلى المدارس والروضات".

وأشار إلى أن "تأثير دعاية الإرهابيين الكاذبة والمدمرة" أقنع هؤلاء المواطنين بالسفر إلى سوريا.

واستضافت كازاخستان سلسلة محادثات بشأن سوريا رعتها إيران وروسيا وتركيا منذ مطلع 2017.

وشارك في المحادثات مفاوضون من جانب النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، لكنها استثنت المجموعات المتطرفة على غرار تنظيم داعش.