تهديد إسرائيلي بضرب "إس 300" في سوريا

هدد سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سوريا التي قال إنها وضعت في الخدمة الفعلية

وقال الضابط الكبير في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، في مقابلة صحافية، حسب ما نشرت وكالة (معا) الفلسطينية، إن "كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم".

وأضاف: "من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد".

ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى.

وأضاف بار أن الجيش الإسرائيلي "يعمل كي لا يكون هنالك حزب الله ثان في سوريا. نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد"، لكنّه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سوريا "ما زال مستمراً" وأن "طهران لن تتنازل بسهولة".