فرنسا توقف "داعشية" عائدة من سوريا

أعلن القضاء الفرنسي أن امرأة في السادسة والعشرين من العمر كانت انضمت إلى صفوف الإرهابين في سوريا في 2014 وأبعدت من تركيا الأسبوع الماضي، اتهمت رسميا لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت.

واتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من أيار/مايو في مطار رواسي-شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف، بـ"الانضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية"، في إطار تحقيق قضائي فُتح في نيسان/أبريل 2017 ويستهدف انضمامها إلى داعش، كما أوضح المصدر.

موضوع يهمك باشرت السلطات القضائية في بغداد إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش تسلمتهم الحكومة من قوات "سوريا... العراق يحاكم 900 داعشي تسلمهم من "سوريا الديمقراطية" العراق

وأضافت الشبكة أن هذه المرأة المغربية- الفرنسية التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير انتحاري، وتسجلت على قائمة المتطوعين لارتكاب تفجير انتحاري.

وبعدما استسلمت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 للسلطات التركية، سُجنت ثم سُلمت إلى فرنسا في نهاية المطاف.