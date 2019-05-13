5 مفقودين بانقلاب قارب سوريين قبالة لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية انقلاب قارب صيد كان ينقل 8 لاجئين سوريين بشكل غير قانوني إلى جزيرة قبرص، المطلة على البحر المتوسط.

وقالت إن الحادث وقع الاثنين، قبالة قرية شكا شمال لبنان.

وأضافت أن البحرية اللبنانية احتجزت 3 من السوريين الـ8 عندما عادوا إلى الساحل، بينما لا يزال الـ5 الآخرون مفقودين.

يذكر أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، حيث يوجد حوالي مليون سوري - أو ما يقرب من ربع سكان البلاد العربية الصغيرة.

وفي سبتمبر/ أيلول، غرق طفل بعد انقلاب قارب يقل 39 مهاجراً كان في طريقه إلى قبرص قبالة الساحل الشمالي اللبناني.