في خطوة نادرة.. النظام السوري يشكو "قسد" إلى مجلس الأمن

طالب النظام السوري، في بيان رسمي نادر، الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف ما وصفها بـ"اعتداءات قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق بريف دير الزور شرق البلاد.

ويسيطر الأكراد، عبر وحدات حماية الشعب، على تشكيلة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن التي تعتبرها شريكاً رئيسياً في محاربة الإرهاب.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" بأن خارجية النظام أبلغت مجلس الأمن بما أسمته "مذابح" ترتكبها "قسد" في منطقة دير الزور.

وكان رئيس النظام، بشار الأسد، قد وضع، في وقت سابق، قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ثلث مساحة البلاد، أمام خيارين: إما الحل عبر المصالحات أو الحسم العسكري.

من جهته، قال مسؤولو الإدارة الذاتية الكردية إنهم مستعدون للحوار مع النظام شريطة الحفاظ على مكتسباتهم التي تحققت خلال الأزمة السورية، والاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد في أية تسوية سياسية محتملة.