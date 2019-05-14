شمال سوريا.. معارك بين القوات التركية والمسلحين الأكراد

اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردية من جهة، وبين قوات درع الفرات التابعة لتركيا، في ريف عفرين بشمال سوريا، مساء الاثنين، بعد استهداف قوات تركيا لمناطق الشهباء بالمدفعية والرشاشات الثقيلة.

كما قطعت وحدات حماية الشعب الكردية الطريق بين اعزاز وعفرين في شمال سوريا.

ويشهد شمال سوريا مواجهات مستمرة بين القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، وبين وحدات الشعب الكردية المناوئة لأنقرة.

وكانت تركيا قد شنت عمليات عسكرية واسعة في شمال سوريا في محاولة لطرد المسلحين الأكراد من المناطق المجاورة لحدودها وخشية قيام كيانات كردية على حدودها.