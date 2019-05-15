فيديو.. مسن سوري غاضب يحرق علم تركيا ويعتذر تحت التهديد

أظهر فيديو انتشر مؤخراً بشكل واسع على مواقع التواصل بين السوريين إحراق علم تركيا خلال مظاهرة مناهضة للنظام السوري ولأنقرة في ريف إدلب.

وفي التفاصيل، قام متظاهر غاضب بإحراق العلم التركي خلال تظاهرات مناهضة للنظام السوري وأنقرة في بلدة معرة النعمان في ريف إدلب في 11 أيار/مايو الجاري. وأتت المظاهرة على خلفية التصعيد السوري ـ الروسي على محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، في وقت قالت فيه موسكو إن "الهجوم الجوي على إدلب يتم بالتنسيق مع الجانب التركي".

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لكن الرجل المسنّ الّذي أحرق العلم التركي خرج بعد ذلك بيومين في شريطٍ مصوّر جديد واعتذر فيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إلى أن "الفيديو الثاني جاء نتيجة خوف الرجل من الانتقام منه".

كما أفاد عدد من النشطاء السوريين أن الرجل المسن تعرض للضرب من قبل فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.

كما أن الفرع السوري لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تعتزم واشنطن تصنيفها منظمة "إرهابية"، قد دان حرق العلم التركي. ووصفت الجماعة في بيان حادثة إحراق العلم بـ "جريمة مستنكرة مدبرة أو فعل أهوج غير مسؤول".