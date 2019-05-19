روسيا: النظام في إدلب أوقف إطلاق النار من جانب واحد

قالت روسيا إن قوات النظام السوري أوقفت إطلاق النار من جانب واحد شمال محافظة إدلب، آخر معقل لمقاتلي المعارضة.

اندلع القتال في إدلب أواخر الشهر الماضي، ما قضى فعلياً على اتفاق وقف إطلاق نار أبرم بوساطة روسية- تركية وظل صامداً منذ سبتمبر الماضي.

وتدعم روسيا حكومة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بقوة طوال الحرب المستعرة منذ 8 سنوات، بينما تدعم تركيا قوات المعارضة.

وقال مركز المصالحة الروسي في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع، إن القوات الحكومية أوقفت إطلاق النار اعتباراً من منتصف الليل.

وصف المركز القرار بالأحادي، لكنه لم يأتِ على ذكر مزيد من التفاصيل.