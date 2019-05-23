جيش النظام السوري يسقط طائرة مفخخة قرب حماة

أعلن تلفزيون النظام السوري، الخميس، عن قيام وحدة من جيش النظام بإسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة.

وقال تلفزيون النظام إن الهجوم "نفذه إرهابيون من جبهة النصرة".

وتسيطر جبهة النصرة على مساحات في شمال سوريا، وتتعرض لهجمات عنيفة من جانب النظام السوري وموسكو في الوقت الحالي.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع دعوة الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار مجددا في سوريا، بينما احتدمت الاشتباكات بين أطراف متنافسة في شمال غرب البلاد، حيث شنت الحكومة هجوما على آخر معقل كبير للمعارضة.

وبدأ رئيس النظام السوري بشار الأسد هجومه أواخر الشهر الماضي قائلا إن المعارضة انتهكت وقفا لإطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام تابعة لدمشق والمعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتال استعر الأربعاء مع سعي المعارضة لصد تقدم جيش النظام تحت وطأة قصف عنيف.

ونزح نحو 180 ألف شخص بسبب الضربات الجوية والقصف والقتال المستمر منذ أسابيع، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية جديدة.