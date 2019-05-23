"أطباء بلا حدود": الوضع حرج في مخيم الهول

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن الوضع الإنساني "حرج" في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب بيان المنظمة، يوجد في المخيم 73 ألف شخص، يشكل الأطفال والنساء 94% منهم.

وقالت المنظمة "إن النازحين يفتقرون إلى كل شيء. فالمياه تصل بشكل متقطع، والغذاء لا يتوفر بشكل منتظم، والعناية الطبية غير مقبولة".

كما صرّح ويل تورنر، مسؤول البرامج الطارئة في المنظمة لسوريا، أن "العديد من النساء الحوامل يضطررن للولادة تحت خيامهن" ،"كما أبلغ عن حالات أطفال توفوا تحت الخيام".

وشدد تورنر على ضرورة توفر الخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه "مع اقتراب الصيف بدأت درجات الحرارة في الارتفاع ونحن قلقون من تأثير ذلك على أشخاص يعيشون في ظروف غير ملائمة".