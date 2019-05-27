الشهر المقبل.. كندا تحاكم رجل الأعمال السوري نادر قلعي

تبدأ المحكمة العليا في هاليفاكس الكندية الشهر المقبل في سابقة هي الأولى من نوعها، عقد جلسات محاكمة لرجل أعمال سوري بتهمة انتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها البلاد على سوريا.

ومن المقرر أن يمثل محامو رجل الأعمال نادر محمد قلعي أمام المحاكمة نظرا لعدم تواجده في البلاد، حيث يُعتقد أنه في دمشق.

وتقول وكالة خدمات الحدود الكندية، إن قلعي المقرب من النظام السوري انتهك لوائح التدابير الاقتصادية من خلال دفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لشركة تدعى سيريالينك، وهي شركة تضم مشروعات عقارية، إضافة إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في سوريا.

ومن المتوقع أن يمثل محامو قلعي أمام المحكمة العليا في هاليفاكس في 13 يونيو لبدء عملية تحديد مواعيد لمحاكمة القاضي وحده.

نادر محمد قلعي هو مواطن سوري الجنسية، يقيم إقامة دائمة في كندا، هو أول شخص يتم اتهامه بانتهاك العقوبات التي فرضت في عام 2011، كما أنه من رجال الأعمال المقربين من النظام السوري.

تجدر الإشارة إلى أن قلعي كان قد استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة بنك في سوريا بعد صدور عقوبات أوروبية بحقه منذ أشهر.