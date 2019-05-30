أردوغان يبلغ بوتين بضرورة وقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة وقف إطلاق النار في إدلب السورية للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين وتدفق اللاجئين على تركيا.

وشدد أردوغان لبوتين على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب، بأقرب وقت والتركيز لاحقاً على الحل السياسي مجدداً.

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وأشار أردوغان إلى ضرورة منع وقوع مزيد من الضحايا جراء هجمات النظام السوري جنوب إدلب، وإزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو الحدود التركية.

وأفاد بيان الرئاسة التركية بأن العلاقات الثنائية مع روسيا تمضي قدماً بأجندة إيجابية، وأنه سيستعرض مع نظيره الروسي نتائج الأعمال المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش قمة الـ20 التي ستعقد في اليابان في 28 و29 يونيو/حزيران المقبل.

وتأتي هذه المحادثة الهاتفية، وهي الثانية بين الرئيسين خلال 15 يوما، إثر تكثيف نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا قصف محافظة إدلب.

وقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، الخميس، إثر تجدد غارات النظام على مناطق تخضع لسيطرة متطرفين في المحافظة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وتشن قوات النظام السوري وحلفاؤها الروس والميليشيات التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانا.