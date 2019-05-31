منظمات إغاثية سورية: العالم يشاهد مذبحة إدلب ويتجاهلها

نددت منظمات سورية غير حكومية، الجمعة، بتقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة تصعيد النظام السوري وحليفته روسيا في محافظة إدلب، قائلةً إنها تشهد "أكبر" موجة من النزوح منذ بدء النزاع.

وأشار ممثلون عن هذه المنظمات في مؤتمر صحافي في اسطنبول إلى الصعوبات الإنسانية المتفاقمة في هذه المحافظة في شمال غرب سوريا، قائلين إنه بالإضافة إلى عشرات القتلى المدنيين، دفع القصف أكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية، وأن "أكثر من 200 ألف منهم يعيشون في بساتين الزيتون" لعدم وجود أماكن في مخيمات اللاجئين.

موضوع يهمك أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الجمعة، بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء... "غارات دون قصد" للتحالف تقتل 1300 في سوريا والعراق سوريا

من جهته، قال رائد صالح، رئيس الدفاع المدني في مناطق المعارضة والمعروف باسم "الخوذ البيضاء"، إن "التصعيد الأخير بدأ في آذار/مارس وتفاقم منذ 26 نيسان/أبريل ليتحول إلى مجزرة يومية".

وتابع: "الأمم المتحدة لا تحاول حل المشكلة وتكتفي بإدارة النزاع فقط، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة في سوريا. لا تقوم الأمم المتحدة بدور بناء في سوريا لأنها تمتنع عن تسمية الجهة المسؤولة عن التصعيد".

وقُتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

بدوره، قال محمد زاهد المصري، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية السورية في المؤتمر الصحافي في اسطنبول، إن "العالم يشاهد المذبحة ويتجاهلها، والأمم المتحدة لا تحرك ساكنا".

وفي بيان مشترك، دعت "الخوذ البيضاء" وتحالف المنظمات السورية غير الحكومية ومديرية صحة إدلب "الدول أعضاء مجلس الأمن للتحرك سريعاً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف التصعيد الحاصل تحت سلطة مجلس الأمن وفرض مسار دبلوماسي لحل سياسي بعيدا عن أي استخدام للقوة".

وبعد تأكيدهم أن موجة النازحين الحالية في إدلب هي "الأكبر" منذ بدء النزاع عام 2011، حض هؤلاء وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة على "التدخل فوراً" للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن القصف.