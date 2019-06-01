داعش يشن هجوماً على قوات النظام شرق دير الزور

شن تنظيم داعش هجوماً واسعاً على مواقع قوات النظام السوري في منطقة الفيضة في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى من الطرفين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن التنظيم الإرهابي يواصل تحركاته في البادية السورية باحثاً عن أهداف جديدة، حيث عمد إلى مهاجمة مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها في منطقة الفيضة جنوب مدينة دير الزور ضمن البادية السورية.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصرا من قوات النظام، كما قتل 4 من التنظيم.

ويحتفظ داعش بجيب صغير في بادية دير الزور، يعد منطلقاً لعملياته في البادية السورية، بالإضافة إلى سيطرته على مناطق في محيط مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية.

استهداف لعبارات النفط

إلى ذلك، شهد الريف الشرقي لدير الزور أيضاً، استهداف طائرات التحالف الدولي، عبّارات نفط في قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام كانت تقوم بتهريب النفط إلى مناطق النظام، ما تسبب باندلاع حرائق عدة في المنطقة.

وبحسب المرصد السوري، فإنه يجري تهريب حوالي ستة عشر ألف برميل من النفط ومشتقاته يومياً، من مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) إلى مناطق النظام التي تشهد أزمة محروقات خانقة.