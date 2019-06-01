مشاهد لـ"الخوذ البيضاء" في "call of duty"

أصدرت سلسلة الألعاب الشهيرة "نداء الواجب"، الفيديو التعريفي للعبة للموسوم 2019، حيث تضمن الفيديو الذي تبلغ مدته "1.52" دقيقتين تقريباً مشاهد لفرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" وهي تقوم بإنقاذ المدنيين تحت القصف، إضافة إلى مشهد يشبه نصب الساعة في مدينة حلب "ساعة باب الفرج".

وتضمن الفيديو مشهداً لرجل يضع الخوذة الواقية من الأسلحة الكيمياوية، ومشاهد أخرى لقصف الطائرات الحربية للمدن، إضافة إلى مشهد لمقاتل من "الجيش الحر" داخل المعركة.

وبثت الشركة المقطع التعريفي الخاص باللعبة للعام 2019، الخميس 30 أيار/مايو 2019، على قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وقالت الشركة أن اللعبة ستكون في الأسواق بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أي بعد حوالي "4" أشهر من الآن.

ويأتي هذا الإصدار استكمالاً للإصدارات السابقة التي أطلقت عليها الشركة على اسم "الحروب الحديثة"، بعد أن كانت أغلب سلاسل اللعبة تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أن هذه اللعبة "نداء الواجب" حازت على عدة جوائز عالمية خاصة بألعاب الفيديو.