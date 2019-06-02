حلب.. قتلى بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز

قُتل 17 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي (شمال غرب سوريا) قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن أكثر من 20 جريحاً سقطوا أيضاً في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي بمحافظة حلب الشمالية.

ولاحقاً أوضح المرصد في بيان أن الانفجار "وقع بالقرب من منطقة سوق الحدادين وسط مدينة إعزاز".

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وأضاف أن "سيارة مفخخة انفجرت أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في منطقة سوق الحدادين بالقرب من جامع الميتم وسط مدينة إعزاز" ما أدى لمقتل 17مدنياً، بينهم أربعة أطفال.

ولفت المرصد في بيانه إلى أن عدد القتلى "مرشّح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

من ناحيته، قال الدكتور جهاد برو وهو طبيب شرعي في مستشفى أعزاز إن "الانفجار حدث بعد الإفطار بحوالي ساعتين، في منتصف السوق التجاري، عادة يكون في هذا التوقيت مزدحما، خاصة في هذه الأيام، حيث يقصد السكان الأسواق لشراء الألبسة وحاجيات العيد".

وأضاف أن "الانفجار كان قوياً.. اشتعلت النيران في السيارات التي كانت بالقرب من السيارة التي انفجرت".

ولم يعط الطبيب حصيلة دقيقة لعدد القتلى والجرحى، مكتفياً بالقول إن "المشفى كان مزدحماً بالجرحى والأهالي الذين جاؤوا للتعرف على ذويهم. غرف الإسعاف كانت مليئة. وضعنا جثث القتلى في ساحة المشفى، والقتلى مجهولو الهوية وضعناهم في براد المشفى".

وأكد الطبيب أن ما جرى "كارثة حقيقية قبل عيد الفطر، راح ضحيتها مدنيون وليس عسكريين. الضحايا جميعهم مدنيون، المنقطة المستهدفة مدنية، والخسائر كبيرة في السوق التجاري".

بدوره قال أحد شهود العيان ويدعى عبد القادر أبو يوسف إن "الأضرار كبيرة جداً. هناك على الأقل 6 محلات احترقت، وواجهات حوالي 20 متجراً آخر طارت".

ولم تتّضح في الحال الجهة المسؤولة عن التفجير. وتعرضت البلدة التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة مقاتلين أكراد معارضين لتركيا، لهجمات مشابهة في السابق.

وأتى التفجير غداة هجوم آخر مماثل استهدف بسيارة مفخخة مدينة الرقة الواقعة في شمال شرق سوريا وأوقع 10 قتلى و20 جريحاً.

وكانت تركيا شنت في 2016 عملية عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي السورية أطلقت عليها اسم "درع الفرات"، وسيطرت في أعقابها على أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي في شمال سوريا، بما في ذلك أعزاز.