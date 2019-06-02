سوريا.. 800 امرأة وطفل خارج مخيم الهول الاثنين

أعلن أحد مسؤولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، عبد المهباش، أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا، الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر تنظيم "داعش".

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد المهباش لوكالة "فرانس برس": "سيتم غداً الاثنين (...) إخراج دفعة من هؤلاء النسوة والأطفال من مخيم الهول. العدد سيكون حوالي 800 نسمة"، مشيراً إلى أن من سيتم إخراجهم ليسوا جميعاً من عائلات "داعش".

وأشار إلى أنّ العدد سيناهز الـ800.

وأضاف: "ستتم مراقبة النسوة وما إذا كنّ من عائلات التنظيم سابقاً"، وأكد أنّ دفعة الخارجين ستشمل مدنيين كانوا فرّوا من المعارك لا علاقة لهم بالمقاتلين.

وتابع المهباش أنّ "واجب الإدارة تجاه شعبها أن يكون لنا دور في إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال والنسوة وإعادة دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع". وقال: "سننجز هذا الملف حتى إخراج كل النسوة والأطفال من مخيم الهول".

كما أوضح أنّ هذه الدفعة الأولى ستكون من أبناء الرقة والطبقة فيما ستتوالى "الدفعات الأخرى بعد العيد (عيد الفطر) حسب تحضيرات إدارة المخيّم".

وسبق لمسؤولي الإدارة الذاتية أن حذروا مراراً من الوضع في المخيم المكتظ، وطالبوا بمساعدات دولية للاستجابة لحاجات النازحين.

كما أدانت المنظمات غير الحكومية بدورها الظروف الصعبة في المخيم، بالأخص سوء التغذية الحاد للأطفال وغياب الرعاية الصحية.

وفي المخيمات 12 ألف أجنبي -- 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل لآباء مقاتلين، يخضعون لمراقبة مشددة. وفي الهول، وضعت عائلات المقاتلين الأجانب في مساحة منفصلة عن الأجزاء الأخرى في المخيم.