اغتيال ضابط أمن الفرقة 15 في جيش النظام السوري

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مقتل ضابط أمن الفرقة 15 في جيش النظام السوري، العميد جمال محمود أحمد، في محافظة السويداء، إثر إطلاق نار، من قبل مسلحين مجهولي الهوية، اليوم الثلاثاء.

وقالت صفحة (السويداء 24) على فيسبوك، إن العميد قتل على ما يعرف بطريق الحج في المحافظة، مشيرة إلى أن سائق سيارة العميد، نجا من عملية اغتياله، مشيرة إلى أنه ضابط أمن الفرقة 15 في جيش النظام.

وينحدر العميد المذكور، من إحدى قرى منطقة صافيتا، التابعة لمحافظة طرطوس البحرية المتوسطية، تبعاً لما أكدته حسابات فيسبوكية من المحافظة، نعت القتيل قائلة إنه تعرّض لـ"كمين".

ونشرت العديد من الصفحات الموالية لنظام الأسد، وتحمل اسم (طرطوس) على فيسبوك، صورة للعميد أحمد، وتقدّمت بالعزاء لأسرته، ومؤكدة أنه ضابط أمن الفرقة العسكرية المشار إليها.

ولم يتبن أي فصيل، حتى الآن، اغتيال ضابط أمن الفرقة الخامسة عشرة، في جيش النظام السوري.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، خبراً عن مقتل العميد المذكور بإطلاق نار استهدفه في السويداء، مكتفيا بالقول إنه ضابط في الفرقة 15.