القوات الكردية تسلم امرأتين و6 أطفال من داعش إلى أميركا

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل امرأتين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، وستة أطفال إلى الولايات المتحدة من شمال شرقي سوريا.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركياً والتي تسيطر على مساحات واسعة من شمال سوريا وشرقها، إنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناء على طلب الحكومة الأميركية".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في فبراير الماضي إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش من سوريا ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة، وبينهم فرنسا في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من هذ البلد المضطرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها" الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

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ومن جهة أخرى كان مسؤولون أكراد قد صرحوا بعد ذلك، بخصوص ترحيل 150 متطرفاً فرنسياً محتجزين في سوريا إلى فرنسا، بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في مفاوضات إعادة الرعايا الفرنسيين.

وذلك تعليقا على تصريح مصدر في باريس أن ترحيل الفرنسيين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي إلى فرنسا بواسطة قوات خاصة أميركية بات "احتمالا مطروحا بقوة".

قبل أن تسلم القوات الكردية 20 عنصرا من تنظيم داعش، من بينهم 14 فرنسيا، إلى الحكومة العراقية في نهاية فبراير الماضي.