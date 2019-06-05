النظام السوري: التصدي لطائرات مسيرة في أجواء حماة

أكد إعلام النظام السوري، مساء الثلاثاء، أن مضاداته الجوية تصدت لطائرات مسيرة أطلقها مسلحون في محيط مهبط طائرات هليكوبتر في بلدة جب رملة في ريف محافظة حماة.

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ولم ترد أي تقارير عن سقوط مصابين أو مزيد من التفاصيل حول من يقف وراء إرسال الطائرات. ونقلت وكالة"سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري في حماة قوله إن الطائرات مسيرة تابعة للتنظيمات المسلحة في إدلب.

وقال المصدر إن "قوات الرصد والاستطلاع" في جيش النظام "تمكنت من كشف عدد من الطائرات المسيرة اقتربت من أحد المواقع العسكرية في منطقة جب رملة غرب حماة، حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية الاعتيادية وتم تفجير عدد منها في السماء".

يذكر أنها المرة الرابعة خلال أيام قليلة التي يتم فيها اعتراض سرب من الطائرات المسيرة في ريف حماة. وكانت وحدات جيش النظام السوري رصدت يومي السبت والأحد الماضيين سربين من الطائرات المسيرة قرب أحد المواقع العسكرية في منطقة جب رملة بريف حماة الغربي، وأسقطت المضادات الأرضية بعضها وفجرّت عددا منها في الجو.