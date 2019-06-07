101 قتيل في معارك عنيفة قرب إدلب

قتل 101 في الساعات الـ24 الماضية خلال معارك بين قوات النظام السوري وفصائل مسلحة قرب محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وقال المرصد إنه منذ الخميس، قتل 53 من قوات النظام و48 عنصراً من الفصائل المسلحة، في تلك المعارك التي شهدت ضربات جوية نفذتها قوات النظام أو حليفتها روسيا.

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وجاءت المعارك في أعقاب هجوم مضاد شنته الفصائل المسلحة شمال غربي محافظة حماة المجاورة لمحافظة إدلب ليل الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "إنها المعارك الأعنف منذ بدء التصعيد نهاية نيسان/أبريل"، مشيراً إلى أن "منطقة الاشتباكات تقع قرب مناطق تحت سيطرة النظام".

وخلال الهجوم سيطرت الفصائل المسلحة على قريتي تل ملح وجبين.

وفي محافظة إدلب، قتل طفلان ليلاً، أحدهما في هجوم صاروخي على قرية فريكة، والثاني في غارة جوية على بلدة خان شيخون، وفق المرصد.

أكثر من 370 ألف شخص

وقتل أكثر من 300 مدني، بحسب المرصد، منذ نهاية نيسان/أبريل، فيما اضطر أكثر من 270 ألف شخص للنزوح، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وطاول القصف أكثر من 23 منشأة طبية و35 مدرسة.

وقضى في النزاع المستمر في سوريا منذ 2011، أكثر من 370 ألف شخص.