مقتل وإصابة 8 جنود أتراك في تل رفعت.. وتركيا ترد

استهدفت الوحدات الكردية، الأحد، إحدى نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي بمحيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وجرح 7، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في المقابل، قصفت القوات التركية مناطق انتشار القوات الكردية في محاور تل رفعت والشيخ عيسى ومطار منغ العسكري ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، وسط اشتباكات جرت بين فصائل موالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور تويس قرب بلدة مارع شمال حلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الجيش استهدف مواقع "الوحدات الكردية" في تل رفعت بالسلاح الثقيل، وقصفها بشكل مكثف، مضيفا: "نتيجة لهذه الطلقات تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".

وشدد الجيش التركي على عزمه مواصلة عملياته ضد ما أسماه "الإرهاب" في المناطق الحدودية مع سوريا حتى "تحييد آخر إرهابي".

وفي وقت سابق، الأحد، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم لـ"وحدات حماية الشعب" على نقطة ارتكاز تركية بمنطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، انطلاقا من مدينة تل رفعت.

يأتي هذا في وقت يشهد شمال غرب سوريا، معارك عنيفة بعدما شن مقاتلو المعارضة هجوما لصد هجوم لقوات النظام السوري الذي قصف آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد على مدى أسابيع.