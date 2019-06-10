"ركام التحرير".. موقع دولي يوثق دمار الرقة

قبل أكثر من عامين وتحديداً في 20 أكتوبر 2017، أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن رسمياً تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم "داعش"، إلا أن عاصمة "الخلافة الداعشية" لم يبق منها سوى الدمار والركام.

ولعل ضخامة الدمار الذي حل بتلك المدينة السورية، دفع منظمة العفو الدولية إلى إطلاق موقع إلكتروني جديد يعرض مستوى الدمار الذي لحق بمدينة الرقة السورية.

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فقبل أيام، أعلنت المنظمة الدولية إطلاق موقع "ركام التحرير"، تزامنا مع الذكرى الثانية لبدء حملة التحالف ضد داعش.

ووثق الموقع المذكور عبر فيديو لزيارة ميدانية قامت بها المحققة دوناتيلا روفيرا التابعة للمنظمة، إلى الرقة، ما حل بالمدينة الجريحة.

كما وثق بشهادات من سكانها ما حصل قبل سنتين.

1600 قتيل.. وعشرات المقابر الجماعية

يذكر أن القصف الذي عاشته المدينة المدمرة أوقع 1600 قتيل مدني، بحسب ما أفادت المنظمة بعد تحقيق أجراه موفدوها على مدى 18 شهرا في الرقة.

واستمرت الحملة التي شنها التحالف الدولي لمحاربة داعش من أجل تحرير المدينة من داعش من 6 يونيو إلى 17 أكتوبر 2017، وأدت إلى مقتل وجرح الآلاف من السكان، وحوّل المنازل والشركات والبنية التحتية إلى أنقاض.

كما تم انتشال 2500 جثة على الأقل من تحت الأنقاض، بالإضافة للكشف عن العديد من المقابر الجماعية.