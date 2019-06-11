إدلب تحت النار.. مقتل 25 مدنياً بينهم 7 أطفال

قتل 25 مدنياً بينهم سبعة أطفال في أنحاء مختلفة من محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في قصف شنّته، الاثنين، قوات النظام وحليفته روسيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن 13 من القتلى سقطوا في غارات جوية لقوات النظام استهدفت قرية جبالا في محافظة إدلب.

وأسفر القصف السوري والروسي على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، والتي يقيم فيها حوالي ثلاثة ملايين نسمة منذ نهاية نيسان/أبريل عن مقتل أكثر من 360 مدنياً.

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270 ألف نازح

كما أدى القصف إلى تضرّر 24 مستشفى ودفع أيضاً 270 ألف شخص للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للأمم المتحدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على جزء كبير من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما تتواجد في المنطقة فصائل مسلحة أخرى أقل نفوذاً.

وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وشهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في أيلول/سبتمبر، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط/فبراير قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية غليها لاحقاً.

يذكر أن وتيرة القصف زادت بشكل كبير منذ نهاية شهر نيسان/أبريل. وتتّهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.