النظام يدفع بأقوى دباباته لاستعادة قرى في حماة

تتواصل المعارك العنيفة الدائرة في ريف حماة، حيث دفعت قوات النظام بأحدث الآليات العسكرية إلى شمال المحافظة بهدف استعادة القرى التي سيطرت عليها الفصائل الأسبوع الماضي.

وشملت التعزيزات دبابات "تي-72بي3"، وهذا النوع من الدبابات ظهر في سوريا للمرة الأولى في فبراير 2017، كما يعتبر أول من جرّب في سوريا منظومة "ريفليكس إم" لأسلحة الدقة العالية.

ويشن جيش النظام السوري هجوما عنيفا في ريف حماة الشمالي منذ مطلع الشهر الجاري، مستخدما في ذلك كل أشكال الأسلحة، من قصف جوي وبري، ويأتي التصعيد الأخير في استخدام المدرعات بعد إعلان النظام، الثلاثاء الماضي نجاح مضاداته الجوية في التصدي لطائرات مسيرة أطلقها مسلحون في محيط مهبط طائرات هليكوبتر في بلدة جب رملة في ريف محافظة حماة، وهي المرة الرابعة خلال أيام قليلة التي يعلن فيها اعتراض سرب من الطائرات المسيرة في ريف حماة.

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ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 22 عنصراً في فصيل معارض ليل الخميس/الجمعة الماضية إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة منزوعة السلاح المرتقبة في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، كما أفاد مراسل العربية/الحدث، فجر الجمعة، بمقتل 64 عنصراً من قوات النظام السوري، وأسر أكثر من 20 في المعارك الأخيرة في ريف حماة شمال غرب سوريا.

وقالت أيضا مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، مساء السبت، إن مدفعية النظام السوري قصفت مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة مورك بريف حماة.

ولم يخلّف القصف خسائر بشرية. ويأتي هذا القصف بعد أيام من استهداف النظام السوري نقطة مراقبة تركية في منطقة شير مغار.