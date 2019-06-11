11 قتيلاً من قوات الأسد بهجوم لداعش بين دير الزور وحمص

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الجديد الذي نفذه تنظيم داعش واستهدف مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، خلّف 11 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما قتل 7 عناصر من التنظيم.

وفي التفاصيل، دارت اشتباكات بين الطرفين في بادية القورية، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما شهدت بادية حمص الشرقية والجنوبية الشرقية معارك خلال الـ 48 ساعة الفائتة في هجمات عمد عناصر التنظيم إلى تنفيذها.

ونوّه المرصد السوري منذ أيام بأن 8 عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام قد فقد الاتصال معهم أثناء توجههم إلى منطقة الفيضة جنوب مدينة دير الزور للمشاركة بصد هجوم التنظيم على مواقع النظام في المنطقة.

موضوع يهمك أوقعت هجمات تبناها تنظيم داعش في وسط سوريا خلال الساعات الـ48 الأخيرة، 25 قتيلاً على الأقل من قوات النظام والمسلحين... 35 قتيلاً من قوات النظام بهجمات لداعش في البادية سوريا

ويرجح المرصد أنهم تعرضوا لكمين من قبل تنظيم داعش.

وأضاف المرصد أن مجموعة من قوات النظام قتلوا على يد تنظيم داعش في البادية السورية، وهم ضابط برتبة عقيد من قوات النظام ومعه 11 عنصرا قتلوا أثناء توجههم إلى مؤازرة مجموعة أخرى في بادية الرصافة، حين تمكن التنظيم من نصب كمين لهم وقتلهم.