إسرائيل تقصف جنوب سوريا.. وتشوش إلكترونياً

أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، فجر الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في جنوب سوريا وأسقطت عدداً منها.

وأضافت أن "الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة".



كما أشارت إلى أن "إسرائيل بدأت، بعد عدوانها بعدد من الصواريخ، بحرب إلكترونية حيث تعرضت الرادارات للتشويش".

وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.

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غارات إسرائيلية متكررة

وكانت إسرائيل نفذت في الثاني من يونيو غارات استهدفت ريف القنيطرة الشرقي. وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان. وذكر أنه استهدف "بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز إس أيه2".

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.