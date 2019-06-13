موسكو تعلن التوصل لوقف نار في إدلب

أعلن الجيش الروسي، مساء الأربعاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب التي شهدت تصعيداً خلال الأسابيع الماضية بين قوات النظام السوري والفصائل المنتشرة في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.

وقال مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع في سوريا في بيان: "بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من 12 حزيران/يونيو عند الساعة 00,00".

موضوع يهمك نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي القول مساء الأربعاء إن روسيا وتركيا توسطتا في وقف تام لإطلاق النار في محافظة... موسكو وأنقرة تتوسطان في وقف تام لإطلاق النار في إدلب سوريا

وتابع البيان: "بالتالي لوحظ خفض كبير في عدد عمليات القصف من جهة المجموعات غير القانونية"، وفق تعبير المركز الروسي.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) بشكل رئيسي، عمليات قصف يومية شنّها نظام الرئيس بشار الأسد وحليفته روسيا.

وأدى التصعيد الأخير في منطقة يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، إلى مقتل 360 مدنياً منذ أواخر نيسان/أبريل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011، عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح ملايين السكان.