سوريا.. 3 انفجارات تضرب الرقة ولا ضحايا

هزّت سلسلة تفجيرات مساء الخميس مدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، أنه "ليس ممكناً" القول إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة... أنقرة تخالف موسكو بشأن وقف النار في إدلب سوريا

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "دوي ثلاثة انفجارات سمع في مدينة الرقة". ووقع الانفجار الأول بالقرب من جامع الفردوس والانفجار الثاني بالقرب من مستشفى المشهداني والثالث داخل أحد المقاهي بالقرب من حديقة الرشيد. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

في سياق متصل، أكد المرصد أن قوات النخبة في قوات سوريا الديمقراطية وبالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، داهمت مقراً تتخذه خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارة البدو في مدينة الرقة.

وكان انفجار قد هزّ الرقة الأربعاء، وتبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة صوتية على مقربة من مدرسة، دون تسجيل خسائر بشرية.