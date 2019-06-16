أنقرة: هجوم "متعمد" على موقع تركي بإدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن موقع مراقبة تركياً بمنطقة إدلب السورية تعرض لهجوم بقذائف المورتر وقصف من منطقة يسيطر عليها النظام، ما تسبب في وقوع أضرار لكن دون خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة أن القوات التركية ردت فوراً على القصف بالأسلحة الثقيلة وقدمت احتجاجاً لروسيا.

كما لم تحدد وقت وقوع الهجوم، لكنها قالت إنه وقع من منطقة سمتها تل بازان، وإن تقييمها أن الهجوم متعمد.

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وكانت الوحدات الكردية قد استهدفت، الأحد، إحدى نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي بمحيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وجرح 7، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في المقابل، قصفت القوات التركية مناطق انتشار القوات الكردية في محاور تل رفعت والشيخ عيسى ومطار منغ العسكري ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، وسط اشتباكات جرت بين فصائل موالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور تويس قرب بلدة مارع شمال حلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الجيش استهدف مواقع "الوحدات الكردية" في تل رفعت بالسلاح الثقيل، وقصفها بشكل مكثف، مشيرة إلى أنه "نتيجة لهذه الطلقات تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".