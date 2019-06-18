نظام الأسد يؤكد: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا

قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين قوات الأسد والجيش التركي.

تصريحات المعلم جاءت ردا على ما قالته أنقرة بأن أحد مواقعها في إدلب السورية تعرض لهجوم من منطقة واقعة تحت سيطرة قوات النظام.

وأضاف المعلم أن النظام لا يسعى لمواجهة مسلحة مع تركيا من حيث المبدأ"، مضيفا أن قوات الأسد تقاتل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره.

وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين خلال إفادة صحافية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

موضوع يهمك نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد تحت نيران النظام السوري، فلا زالت قوات النظام مصرة على استهداف نقاط المراقبة... بعد قصف نقطة مراقبة تركية شمال سوريا.. أنقرة تتوعد النظام سوريا

تركيا تتوعد الأسد.. وروسيا: غير مقبول

ووقعت نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد تحت نيران النظام السوري، حيث أصرت قوات النظام على استهداف نقاط المراقبة التركية شمال سوريا، خاصة تلك المحاذية لمناطق الاشتباك في حماة وإدلب، وضربت نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي بشكل مباشر وللمرة الثانية خلال أسبوع.

ورد الجيش التركي على مصدر النيران، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، التي اتهمت قوات النظام المتمركزة في منطقة تل بازان، بقصف نقطة المراقبة.

من جهته حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من أن أنقرة لن تتسامح مع الهجمات العسكرية على قواتها، فيما اعتبر الجانب الروسي، في أول تعليق له على الرد العسكري التركي ضد قصف نقاط المراقبة، أنه تصعيد غير مقبول.