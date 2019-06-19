قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 7 دواعش في الرقة

تتواصل حملات قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرتها شرق الفرات، وذلك في محاولة مستمرة منها لضبط الفوضى والفلتان الأمني الذي يسيطر على مناطقها.

ووفق المرصد السوري فإن عناصر قسد داهمت مناطق في الرقة بعد معلومات استخباراتية، تمكنوا من خلالها من اعتقال 7 من خلايا التنظيم بالإضافة لمصادرة سلاح وذخائر.

وأفاد المرصد السوري مساء أمس أن دوي ثلاثة انفجارات سمع في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما داهمت قسد مقراً تتخذه خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارة البدو في مدينة الرقة.

من جهة أخرى، قتل أكثر من 55 عنصراً من قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد والفصائل المقاتلة، الثلاثاء، في اشتباكات مستمرة بين الطرفين قرب محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحدّث مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "اشتباكات عنيفة اندلعت، فجر الثلاثاء، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي"، ما تسبب بمقتل 41 عنصراً من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تشهد منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً، إذ تستهدف الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري والروسية المساندة لها، ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المحاذي له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.