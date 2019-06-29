70 قتيلا في اشتباكات بين النظام والفصائل شمال غرب سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات ما زالت مستمرة في شمال غربيّ سوريا.

وقال المرصد إن أكثر من 70 عنصراً من قوات النظام والفصائل المقاتلة من بينها "تحرير الشام"، جبهة النصرة، جرّاء الاشتباكات المستمرة بين الطرفين السبت.

أيضا، شهد ريف حماة الشمالي اندلاع معارك عنيفة، رغم خضوعه للاتفاق الروسي التركي الذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح. هذه الاشتباكات ذهب ضحيتها 40 قتيلاً في صفوف قوات النظام والفصائل المسلحة المُعارضة.

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في التفاصيل، اندلعت اشتباكات بعد قيام قوات النظام بشنّ هجوم بغطاء جوي وبري، على محور تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي، الذي يشهد منذ أسابيع معارك كرّ وفرّ بين الطرفين، وفق مرصد حقوق الإنسان.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت السبت مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين بقصف للنظام السوري، استهدف نقطة مراقبة تركية في إدلب.

من جهته قال إعلام نظام الأسد إن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية، في ريف إدلب الجنوبي، استهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.