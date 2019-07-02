من جديد.. النار تلتهم محاصيل شمال شرقي سوريا

التهمت النيران من جديد مناطق شمال غربي الحسكة في سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل 3 مدنيين، الأحد، جراء تعرضهم لحروق أثناء محاولتهم إطفاء نيران اجتاحت منازلهم في قرية الصيديان بريف رأس العين شمال غربي الحسكة.

وأوضح المرصد أن النيران شبت في عدد من المنازل في قرية الصيديان، كما التهمت الحرائق أكثر من 1500 دونم من الحقول الزراعية في قرى الحويش والصالحية والحوية والصيديان والعالية جنوب رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

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إلى ذلك، طالت الحرائق صباح الاثنين المحاصيل الزراعية في باديتي الوسيعة الغربية ومويلح والأراضي الزراعية بين قريتي الريبضة وسعد بريف دير الزور، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على إخمادها.

يذكر أن منطقة شرق الفرات كانت شهدت خلال الشهر المنصرم العديد من الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.