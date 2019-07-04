سوريا.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في السويداء

قتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، مساء الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "التفجير الانتحاري بدراجة نارية استهدف شارعا في منطقة القنوات في شمال شرق مدينة السويداء"، ما أسفر عن مقتل المدنيين الـ5 وإصابة 13 آخرين بجروح.

ويُعد هذا التفجير الانتحاري الأول في المحافظة منذ الهجوم الواسع الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي فيها قبل نحو عام، وفقا للمرصد السوري.

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وشنّ التنظيم المتطرّف في 25 يوليو العام 2018 سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف الأقليّة الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا.

وخطف التنظيم الإرهابي وقتها نحو 30 مواطناً درزياً من نساء وأطفال، جرى تحرير معظمهم بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر على خطفهم. وكان التنظيم أعدم عدداً منهم.