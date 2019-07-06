قصف لقوات الأسد شمال غرب سوريا.. ومقتل 20 مدنياً

قتل حوالي 20 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، غالبيتهم جراء قصف جوي لقوات نظام بشار الأسد، على مناطق عدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وتتعرّض منطقة إدلب ومناطق محاذية، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

موضوع يهمك تعرضت ثلاثة مستشفيات في شمال غرب سوريا، الخميس، لغارات شنتها قوات النظام، رغم أنها باتت خارج الخدمة جراء ضربات سابقة،... غارات النظام تطال 3 مستشفيات خارج الخدمة في إدلب سوريا

وأفاد المرصد بمقتل 7 مدنيين، السبت، ثلاثة منهم رجل وزوجته وابنته جراء ضربات جوية روسية على بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.

وجاءت هذه الحصيلة بعد مقتل 13 مدنياً آخرين بينهم سبعة أطفال، بحسب المرصد، جراء قصف جوي نفذته قوات النظام ليل الجمعة- السبت على قرية محمبل في إدلب.

وقتل منذ نهاية نيسان/أبريل أكثر من 530 مدنياً جراء الغارات والقصف السوري والروسي، إضافة إلى 859 من الفصائل المسلحة، و723 من قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بحسب المرصد.

وألحق القصف والغارات منذ نهاية نيسان/أبريل، وفق الأمم المتحدة، أضراراً بـ25 مرفقاً طبياً على الأقل، و45 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وتعرض مستشفى في بلدة كفرنبل، الخميس، لهجوم هو الثاني خلال شهرين.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، الجمعة، إن "الهجمات وقعت رغم تشارك إحداثيات هذا المستشفى مع أطراف النزاع ضمن مسعى مدروس بعناية لمنع أي هجمات".