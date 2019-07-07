أميركا تطلب إرسال جنود ألمان إلى سوريا لمكافحة الإرهاب

طلبت الولايات المتحدة، الأحد، من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من قبل برلين.

وقال الممثل الأميركي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، لصحيفة "دي فيلت" الألمانية "نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا" المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشتها حاليا.

وكان جيفري يزور برلين الجمعة، لإجراء، محادثات في هذا الشأن. وقال إنه ينتظر ردا خلال تموز/يوليو الجاري.

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية 2018 سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرقي سوريا مؤكدا الانتصار على تنظيم داعش.

بعد ذلك أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أميركي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت".

وقال جيفري إن واشنطن تبحث "هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف" الدولي ضد تنظيم داعش الذي يشمل ثمانين بلدا عن "متطوعين (دول)مستعدين للمشاركة".

وأضاف "نعتقد أننا سنحقق ذلك".

لهذه المهمة هدف مزدوج هو عدم التخلي عن الأكراد الذين خاضوا المعارك على الأرض ضد تنظيم داعش بدعم من التحالف لكنهم مهددون من تركيا، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع عودة داعش.

وتعول واشنطن على أوروبا للقيام بذلك، أي بريطانيا وفرنسا وحالياً ألمانيا التي تشارك في التحالف ضد تنظيم داعش بطائرات استطلاع "تورنيدو" وطائرة للتزويد بالوقود في الجو ومخبرين في العراق.

لكن مسألة نشر جنود على الأرض بالغة الحساسية في ألمانيا ويمكن أن تثير جدلا حادا داخل التحالف الحكومي، الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.