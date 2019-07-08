الأسد يمنع المواطنين من العبور لمناطق سيطرة "قسد"

أكدت مصادر سورية قيام النظام بمنع المواطنين الذين ينتمون إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرته من العبور إلى مناطق قسد، حيث كان سابقاً يقوم بإجراءات أمنية مشددة على حواجز الأمن الجوي في كل من طريق أوتوستراد حمص دمشق وعلى حاجز الأمن الجوي الرئيسي في السلمية بريف حماة، وصولا إلى حاجز خناصر ومعبر التايهة.

وأشارت المصادر قيام النظام في الوقت الحالي باستصدار قرارات لمنع سفر المواطنين في مناطق سيطرته إلى خارج مناطقه.

ومن جهة أخرى أكد بعض الخارجين من مناطق النظام والذين استقروا في مناطق "قسد" أن فرع المخابرات الجوية بدمشق أصدر بتاريخ 15-05-2019 قرارا يمنع أهالي دمشق وريفها من التوجه الى مناطق قسد، بينما أكد المهندس (ح . م) وهو من أبناء دمشق أن النظام يعمل على تعميم قرار منع العبور إلى مناطق قسد ليشمل كل المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرته نظرا" لوجود موجات نزوح كبيرة من مناطقه باتجاه مناطق "قسد".