مخاوف دولية من حيازة سوريا للأسلحة الكيمياوية

أعربت الدول الأعضاء في منظمة دولية مراقبة على الأسلحة الكيمياوية عن القلق من أن سوريا مازالت تملك مثل هذه الأسلحة بعد أن اكتشف مفتشون آثارا لما يمكن أن يكون منتجا لغاز الأعصاب أو الغاز السام.

وفي تقرير، نشر الثلاثاء، من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، قال الأمين العام إن الآثار عُثر عليها أواخر العام الماضي في مركز الأبحاث والدراسات العلمية في برزة.

وذكرت سابين نولك، مبعوثة كندا في المنظمة، أن الاكتشاف والتقارير التي أفادت أن سوريا دمرت معدات وذخيرة كانت مخصصة لمزيد من التقييم، تزيد من "الأدلة المتنامية للإعلانات الكاذبة عمدا التي قدمتها سوريا، فضلا عن تدمير أدلة محتملة، والاحتمالية المقلقة لاستمرار سوريا بحيازة أسلحة من الجدول 1".

ويشمل الجدول 1 من المواد الكيمياوية: غاز السارين وغاز الأعصاب وغاز الخردل (كبريتيد الخردل).