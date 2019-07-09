هل أصدر الأسد قرار تعيين اللواء علي مملوك نائباً له؟

تتردد في الأيام الأخيرة، أنباء من مواقع وصفحات مختلفة، بعضها لأنصار النظام السوري، تفيد بإصدار بشار الأسد قرارا بتعيين نائب له، هو اللواء علي مملوك.

وفيما لا تزال أوساط قريبة من نظام الأسد، تنفي صدور مثل ذلك القرار، اهتمّت أوساط إعلامية معارضة، بخبر تعيين مملوك نائبا للأسد، على اعتبار أن الرجل مشمول هو الآخر، بعقوبات دولية طالته، كما طالت جميع أفراد الدائرة الضيقة المحيطة بالأسد، والتي يعتبر فيها مملوك من الشخصيات الأكثر قربا من النظام، وله دور في رسم وتنفيذ سياساته.

ويأتي خبر تعيين مملوك نائبا للأسد، لو صحّ، في الوقت الذي تحدثت فيه روسيا عن انتهاء أزمة تشكيل اللجنة الدستورية، ما بين نظام الأسد والمعارضة السورية، وكذلك في الوقت الذي قام فيه الأسد بتغيير كافة قادة أجهزته الأمنية.

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ويشغل اللواء علي مملوك حاليا، منصب رئيس مكتب الأمن القومي الذي يعتبر المشرف العام الرئيسي على بقية الأجهزة الأمنية، وبمثابة صلة الوصل ما بين تعليمات رأس النظام، وتنفيذها لدى أجهزته الاستخبارية والأمنية المتعددة.

ومملوك من مواليد دمشق عام 1946، وعمل في قطاع ما يعرف بالمخابرات العامة رئيساً لأمن الدولة وتنقل في مناصب أمنية متعددة، وهو من المشمولين بعقوبات أوروبية، منذ بداية الثورة السورية عام 2011. إلا أن الرجل عرف بزياراته المتعددة إلى أكثر من بلد عربي وأوروبي، بعد خضوعه للعقوبات الدولية.

ولم يعرف سبب قيام الأسد بتعيين نائب له، إلا أن بعض متابعي الشأن السوري، رأوا الخطوة تلك، جزءا من ترتيبات ما بعد حل أزمة اللجنة الدستورية، وما يعنيه ذلك من إجراءات ستحصل ما بين النظام ومعارضيه، في إطار بيان جنيف 2012 والقرار الدولي 2254 اللذين يطالبان بانتقال سياسي عبر هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يتم فيها اختيار الأعضاء ضمن توافق ما بين الأطراف، وصولا إلى انتخابات رئاسية برعاية الأمم المتحدة.