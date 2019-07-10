العميد سهيل الحسن يدخّن سيجارة ورئيسه المباشر يُصغي!

تتداول صفحات لأنصار النظام السوري، على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، فيديو يظهر فيه اللواء جميل الحسن، رئيس الاستخبارات الجوية السابق، وبصحبته بعض الضباط من مختلف الرتب العسكرية، وكان من بينهم العميد المدعوم من روسيا الذي أثنى عليه بوتين عند اجتماعه بالأسد في إحدى اللقاءات المتلفزة، سهيل الحسن، الملقب لدى أنصار النظام بالنمر.

وظهر العميد الحسن الذي لا يظهر في الفترة الأخيرة، إلا محاطاً بحراس روس ملثّمين، في الفيديو المذكور، وهو يدخن سيجارة، فيما كان رئيسه المباشر، ضمن التراتبية العسكرية السورية، اللواء جميل الحسن، يصغي لما يقوله ويتناول بعض ما قدم له من ضيافة، دون أن يتم التحقق من تاريخ التقاط الفيديو والذي يرجح أنه كان بيوم 21 من شهر حزيران/ يونيو الماضي، عندما قام اللواء الحسن بزيارة إلى ريفي إدلب وحماة التقى فيها بعض عناصر إدارته المنتشرين هناك.

وكان العميد الحسن يدخّن سيجارة ويرمي رمادها المحترق، عبر هزة من يده وإصبعه، على الأرض، إلى جانب رئيسه اللواء الذي بدا مشغولا بتذوق بعض طعام الضيافة، فيما ظهر بقية الضباط وهم يتابعون ما يفعله الاثنان، تدخين المرؤوس أم رئيسه الذي يعتبر الرئيس الأعلى لمؤسسته العسكرية التي ينتمي إليها، وهي إدارة المخابرات الجوية.

ويتمتع العميد سهيل الحسن، مدخّن السيجارة، بدعم روسي وصل إلى حد اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين، به، لدى لقائه رئيس النظام في وقت سابق، بشار الأسد، حيث أبدى إعجابه به، علناً. ومنذ اللحظة التي تلقى فيها الحسن، هذا الدعم، أصبح محاطاً بحراس روس من كل الجهات، يظهرون ملثمين، أمام الكاميرات، حتى لو كان في زيارة لإحدى قطعات جيش النظام، يقوم الحرّاس بحمايته من أي أحد، دون استثناء.

وأقال الأسد، اللواء جميل الحسن، من منصبه في رئاسة الاستخبارات الجوية، في الأيام الأخيرة، وعيّن مكانه اللواء غسان جودت إسماعيل.

ويعتبر اللواء الحسن المُقال، والمتّهم بجرائم حرب وصدرت بحقه مذكرات توقيف أوروبية وواحدة صادرة من الشرطة الدولية، الإنتربول، أحد أذرع إيران في المؤسسة الأمنية السورية التابعة لنظام الأسد، ورأى مراقبون في إقالته، تحجيماً لنفوذ إيران في الدوائر المحيطة بشخص رئيس النظام السوري، وكذلك الحدّ من دور إيران في المؤسسة العسكرية السورية.