سوريا.. النظام يعلن تحقيق تقدم بملف تشكيل لجنة الدستور

أعلن النظام السوري، الأربعاء، للمرة الأولى إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها، وفق ما أفادت وزارة خارجية النظام السوري، الأربعاء، إثر محادثات بين وزير خارجيته وليد المعلم والمبعوث الأممي غير بيدرسون.

وأفادت خارجية النظام في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك إثر اللقاء عن "تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قد قال إن اللجنة الدستورية ستكون باباً للتسوية للأزمة السورية، مشيراً إلى أن الوضع في إدلب ليس سهلاً، والتعاون مع روسيا وتركيا ضروري.

وأشار بيدرسون إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق، ويأمل التوصل إلى قرارات مهمة.

وقال: يسرني أننا اقتربنا جدا في المواقف مع روسيا حول سوريا، مشيراً إلى أن الصراع في سوريا الممتد منذ 8 سنوات قسّم المجتمع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قد دعا لتجنب سيناريو "لا حرب لا سلام" في سوريا بسبب الصراع المستمر منذ سنوات.

وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، إنه يجب تجنب السيناريو، ومن الأفضل تجميد المصادمات المسلحة وتعزيز العملية السياسية.

وأضاف بيدرسون أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة سوريا استقلاليتها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً أن القرار 2254 يحتوي على جميع العناصر اللازمة لهذا الغرض.